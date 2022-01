Sempre più vicino il trasferimento dell’Ufficio scolastico territoriale negli spazi che fino a qualche tempo fa erano la sede dall’Università Cattolica di Cremona, nell’ex sanatorio di via Milano. Proprio in questi giorni l’amministrazione provinciale ha approvato l’affidamento dei lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici del piano terra, dove verranno collocati gli archivi dell’ex Provveditorato.

La decisione di questo trasloco è stata presa la scorsa estate, alla luce di una modifica del contratto d’uso precedentemente esistente tra Istituti Ospedalieri e Provincia di Cremona. Il nuovo documento, infatti, “finalizza l’utilizzo dell’immobile a scopo pubblico per l’istruzione secondaria di secondo grado, ad indirizzo prevalentemente agricolo, e per i servizi di supporto all’amministrazione scolastica, inoltre per corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento”.

La Provincia ha così deciso di utilizzare pian terreno, piano rialzato e primo piano dell’edificio per collocarci i nuovi uffici dell’Ust, in modo da poter finalmente dare una risposta agli annosi problemi della sede di piazza IV Maggio, che ormai da tempo cade a pezzi. Il trasferimento dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2022.

Laura Bosio

