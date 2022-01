il 6 gennaio, con la riapertura della Galleria il Triangolo dopo la pausa natalizia, sarà ancora possibile visitare la mostra benefica Wrong Vision, fino al 16 gennaio (da giovedì a domenica, 16.30-19.30).

In occasione della riapertura, saranno presenti alcuni protagonisti dell’esposizione, che lavoreranno in loco, in modo da ricreare, in qualche modo, la ‘vita’ dell’atelier condotto da Siria Bertorelli, curatrice della mostra.

