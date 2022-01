Crescono i contagi daCovid-19 tra i più piccoli ed è tanta la preoccupazione dei sindaci del territorio in vista della riapertura delle scuole, a ora fissata per il 10 gennaio. Si teme non soltanto per i bambini ma anche per la salute del personale scolastico.

Abbiamo sentito il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, quello di Gerre de’ Caprioli Michel Marchi e quello di Castelvetro Piacentino Luca Quintavalla.

Il servizio di Federica Bandirali

