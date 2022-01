La Provincia di Cremona, ha pubblicato due manifestazioni d’interesse per l’acquisizione di magazzini logistici/idraulici per la Protezione Civile. Lo scopo è realizzare la sede di due Centri polifunzionali d’emergenza, uno nell’area Cremonese, nello specifico nei comuni di Cremona, Gerre de’ Caprioli, Stagno Lombardo, Bonemerse, Malagnino, Sospiro, San Daniele Po e Pieve d’Olmi, e l’altro per l’area Cremasca, in particolare nei comuni di Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Crema.

I Centri Polifunzionali di Emergenza sono strutture pubbliche, costituite da un complesso edilizio da adibire a ricovero di mezzi e attrezzature, una zona ufficio e area scoperta connessa. Tra le funzioni principali del Cpe, c’è quella di deposito dei mezzi ed attrezzature utili alla formazione della colonna mobile provinciale; quella di deposito di altri mezzi e attrezzature per emergenze varie ed esercitazioni; quella di essere luogo adibito all’addestramento pratico.

Per scaricare i bandi, sul sito della Provincia di Cremona area Bandi di gara: (https://www.provincia.cremona.it/interni/?view=Pagina&id=3732

