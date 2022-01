Anche Cremona è stata baciata dalla fortuna nell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. Tra i 150 premi di terza categoria da 20.000 euro c’è anche un biglietto vincente venduto nella nostra città: Serie N 471209. Ieri, giorno dell’Epifania, durante la trasmissione Rai ‘Soliti Ignoti – Il ritorno’, condotta da Amadeus, si è tenuta l’estrazione dei premi più importanti.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto da un distributore locale a Roma, il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato venduto in provincia di Modena, il terzo, da 2 milioni di euro, in provincia di Rieti, il quarto, da 1,5 milioni, è stato venduto a Roma, mentre il quinto premio da 1 milione di euro è stato venduto a Trapani.

Dieci i premi di seconda categoria da 100.000 euro e 150 premi di terza categoria da 20.000 euro, tra cui quello di Cremona.

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita è in aumento del 38,2% rispetto all’edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi.

Il Lazio si conferma la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno. Segue a stretto giro la Lombardia, che supera di poco il milione di tagliandi (+38,2%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno.

Nel Lazio sono stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro. Sul podio delle regioni più fortunate anche l’Emilia Romagna, che raggiunge quota 2,62 milioni di euro vinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di euro. Subito fuori dal podio si piazza la Lombardia con 760 mila euro, la Campania con 560 mila euro e la Puglia con 280 mila euro.

I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall’estrazione finale. L’elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli “Uffici Premi di Lotterie Nazionali.s.r.l.” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma.

Sara Pizzorni

