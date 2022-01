Velocizzare la manutenzione o la ricostruzione dei ponti sul fine Po: si terrà martedì 11 gennaio l’audizione in Commissione Ambiente alla Camera di tutti gli attori del bacino fluviale – Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), Anas, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Unione province d’Italia (UPI), Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI); oltre ai Comitati per il Ponte Becca, il Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore), Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po)) -.

Al centro dell’audizione la risoluzione sui ponti nel bacino del fiume Po. Lo segnala Alberto Zolezzi, deputato del M5S, primo firmatario del documento. “Una risoluzione che impegna il Governo ad adottare iniziative volte a velocizzare la manutenzione e, ove necessario, la ricostruzione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie afferenti allo stesso, incrementando la dotazione finanziaria dei fondi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche attraverso le risorse del «Recovery fund»; ad adottare iniziative per estendere l’attività di monitoraggio sensoristico da remoto dello stato di degrado a tutti i ponti sul bacino del fiume Po; ad effettuare una ricognizione dei ponti per dichiarare lo «stato di emergenza» dei ponti del bacino del Po e ad adottare le iniziative di competenza volte a nominare un commissario per il monitoraggio, la manutenzione, la supervisione delle procedure di passaggio di competenze e la ricostruzione dei ponti del bacino del Po. Infine, a monitorare il passaggio di gestione dei ponti ad Anas velocizzando la procedura anche tramite il commissario”.

© Riproduzione riservata