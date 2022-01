Lei, manager, lui ingegnere. Si erano conosciuti ad una cena. Si sono innamorati, sposati e hanno avuto un figlio. Ora lui è a processo per maltrattamenti in famiglia: avrebbe denigrato la moglie, l’avrebbe picchiata e l’avrebbe minacciata di morte. “Sei la mia rovina. Se mi porti via mio figlio, ti faccio del male, ti ammazzo”.

“Dal 2018 mio marito ha iniziato a denigrarmi”, ha raccontato lei in aula: “mi dava della stupida, secondo lui non sapevo gestire le situazioni”. Oltre alle discussioni, le violenze fisiche. Tutto a causa delle liti che nascevano tra padre e figlio per i compiti.

Dopo la testimonianza della donna, i giudici hanno rinviato l’udienza per sentire altri testimoni, il prossimo 31 maggio.

Sara Pizzorni

