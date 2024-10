La Cremonese ha presentato il kit gara “110 Anni in Grigiorosso”, una divisa in edizione limitata dedicata alla prima, iconica formazione che nel settembre 1914 vestì la maglia grigiorossa scrivendo un nuovo e grande capitolo della storia della società, da allora riconosciuta per questo abbinamento di colori dai tratti unici nel panorama calcistico professionistico.

Per celebrare al meglio il simbolo del club fondato in piazza Sant’Angelo, la divisa “110 Anni in Grigiorosso” richiama con massima fedeltà quella utilizzata per la prima volta da Giovanni Zini e compagni il 20 settembre 1914 contro il Vicenza, in un’amichevole di preparazione all’esordio nel campionato di Prima Divisione conquistato grazie alla promozione della stagione precedente.

Realizzato in collaborazione con lo sponsor tecnico Acerbis, il kit dedicato ai giocatori di movimento è caratterizzato da corpo e maniche interlock di colore grigio con trama effetto nido d’ape. Il collo camicia e l’allacciatura frontale, in colore di contrasto rosso, richiamano i polsini in costina elastica di cotone. La fascia orizzontale inserita nella parte inferiore è un elemento che richiama quello presente nelle divise della Cremonese sin da quando i colori sociali erano il bianco e il lilla delle origini. Ispirata a quella indossata da Zini, la divisa dei portieri presenta le medesime caratteristiche, ma a colori invertiti.

Il kit special edition “110 Anni in Grigiorosso” verrà indossato domenica 3 novembre in occasione della sfida di campionato contro il Pisa, una gara che coincide con un altro significativo anniversario della storia grigiorossa: i 105 anni dall’inaugurazione dello stadio “Giovanni Zini”, allora conosciuto semplicemente come Campo di via Persico. Il battesimo della struttura risale infatti al 2 novembre 1919 in occasione della partita Cremonese-Juventus Italia.

La maglia “110 Anni in Grigiorosso” sarà disponibile in edizione limitata composta da 110 esemplari all’interno di un cofanetto dedicato che comprende una lettera celebrativa e la fotografia della prima formazione in grigiorosso della storia.

La vendita inizierà nel pomeriggio di domenica 3 novembre a partire dal fischio finale di Cremonese-Pisa esclusivamente presso il temporary store situato presso Piazzale Luzzara, nel retro della Curva Sud. Successivamente, salvo esaurimento, saranno acquistabili presso US Cremonese Store di Via Solferino 36 oppure presso lo store online grigiorosso. Infine, una selezione delle maglie utilizzate dai giocatori sarà messa all’asta sul sito di CharityStars, Official Match-Worn partner della Cremonese.

© Riproduzione riservata