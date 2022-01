Come da indicazioni della Direzione Generale Welfare, anche nell’Ats della Val Padana, grazie alla disponibilità delle Asst di Crema, di Cremona, di Mantova e dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, viene ampliata l’offerta di percorsi dedicati al mondo della scuola per l’esecuzione dei tamponi.

Si conferma che i canali preferenziali per l’esecuzione dei tamponi per il contesto scolastico sono:

• Le farmacie – Requisiti necessari per accedere alla prestazione del tampone a carico del Sistema Sanitario Regionale e senza costi per il cittadino, nelle farmacie aderenti, sono la comunicazione di isolamento/quarantena nominale inviata da ATS oppure il modulo di sorveglianza attiva con logo Ats trasmesso dalla scuola alle famiglie interessate. L’elenco delle farmacie aderenti è pubblicato sul sito di Atsdella Val Padana, al link: https://www.ats-valpadana.it/farmacia.

• La prenotazione attraverso l’sms di Ats Val Padana – Le agende sono messe a disposizione dalle strutture erogatrici, nei giorni e nelle fasce orarie indicati sul sito di Ats al link: https://www.ats-valpadana.it/punti-prelievo-tamponi-per-gli-studenti-docenti-e-personale-scolastico.

Si raccomanda, ove indicato e per quanto possibile, di utilizzare prioritariamente questa modalità, al fine di evitare eventuali attese e assembramenti.

Nel caso i genitori avessero difficoltà ad accedere ai punti tampone con le modalità sopra indicate o alle farmacie, da lunedì 24 gennaio potranno rivolgersi, se in possesso del titolo di accesso al tampone (stampa del provvedimento di sorveglianza di ATS o ricetta rossa/elettronica del Servizio Sanitario Regionale rilasciata dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta) anche alle seguenti strutture, nelle fasce orarie sotto specificate:

• Asst Cremona: Punto Tamponi Via Ca’ del Ferro, dal lunedì al venerdì ore 14.00 – 15.00

• Asst Mantova: Punto Tamponi Ospedale Carlo Poma Strada Lago Paiolo 10 – Padiglione 15, dal lunedì al venerdì ore 16.00 – 17.00

• Asst Crema: Punto Tamponi Largo Dossena 2, dal lunedì al venerdì ore 11.30- 12.30

• Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere: Punto tamponi Via G. Garibaldi 81, dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 10.30

Eventuali variazioni o aperture di ulteriori disponibilità saranno comunicate e pubblicate sui siti di Ats e delle Asst.

© Riproduzione riservata