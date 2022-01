Covid oggi Basilicata, 1.378 contagi e un morto: bollettino 25 gennaio

(Adnkronos) – Sono 1.378 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione a Lauria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.709 tamponi, tra molecolari e antigenici. I lucani guariti o negativizzati sono 1.118. I ricoverati per Covid-19 sono 90, di cui 6 in terapia intensiva. I positivi in Basilicata sono ad oggi 17.238. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.577 somministrazioni.

Finora 459.466 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 421.107 hanno ricevuto la seconda (76,1 per cento) e 270.233 sono le terze dosi (48,8 per cento), per un totale di 1.150.796 somministrazioni effettuate.