Paullese in tilt per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. E’ successo poco dopo le 16,30 a Costa Sant’Abramo. Sulla ex statale 415 si è creata una lunga coda di veicoli in direzione Crema. Una pattuglia dei carabinieri ferma all’altezza della concessionaria Zanimotor ha fatto deviare i mezzi, obbligati a fare marcia indietro e a tornare verso Cremona. Sul posto anche gli agenti della polstrada e i vigili del fuoco.

