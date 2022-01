Tajani “Draghi indispensabile per governo di unità nazionale”

“Senza Draghi è impossibile tenere in piedi un governo di unità

nazionale. Questo lo dico non sono io, ma tanti”. Così il

coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Draghi – aggiunge – guida un governo di unità nazionale per sconfiggere il coronavirus, per mettere in campo tutte le risorse e i progetti legati al Pnrr”. mpe/mgg/gtr

