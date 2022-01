Ultimo saluto a Liliana Cattignoli, questa mattina nella chiesa parrocchiale di Vescovato, dove la salma dell’imprenditrice è giunta dalla camera ardente dell’ospedale. Liliana, per tutti Lilly, ha ceduto a una malattia inesorabile. Attivista di MedeA, ma anche di altre associazioni di impegno sociale, Liliana lascia un grande vuoto a Vescovato, ma non solo. A fianco del marito, Luciano Bregalanti e delle figlie, era il volto della società di famiglia, l’Apis, sponsor della Vbc Casalmaggiore, con cui ha condiviso le gioie di tanti successi. Questa mattina in chiesa era presente tra gli altri anche una rappresentanza della società.

