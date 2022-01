Sale a 240 il numero complessivo dei ricoveri in territorio cremonese, di cui 131 nell’ospedale di Cremona, di cui 11 in terapia intensiva (uno a Oglio Po), mentre 109 sono i pazienti in ospedale nei nosocomi del Cremasco, di cui 16 in terapia semintensiva, e 28 nel presidio di Rivolta d’Adda.

Numeri ancora alti, sebbene la crescita stia iniziando a rallentare, segno che la pandemia ha ormai raggiunto il picco.

© Riproduzione riservata