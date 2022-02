Una donazione da parte di Coldiretti Piacenza alla Caritas di Castelvetro Piacentino. Pasta, olio, prodotti per bambini e altri generi di prima necessità tutti made in Italy, per un totale di 100 kg, consegnati sabato mattina nella sede di via Roma del paese dove la Caritas, con la distribuzione dei pacchi alle famiglie non si e mai fermata nemmeno nei momenti più difficili della pandemia.

Una trentina le famiglie che necessitano settimanalmente di generi alimentari. La Caritas di Castelvetro, rappresentata da Cosetta Ghizzoni e Marisa Maccagnoni, ringraziando Coldiretti, ricorda che le donazioni alimentari sono sempre gradite, così come quelle dei pannolini taglia 4,5 e 6. Fed.Band

© Riproduzione riservata