Momenti di paura nel tardo pomeriggio di sabato ad Acquanegra Cremonese, nella frazione di Fengo, dove un cane ha aggredito un bambino.

L’animale, un pastore cecoslovacco, è scappato dal guinzaglio del proprio padrone avventandosi sul bambino di 10 anni, che stava giocando poco distante.

Il padrone dell’animale si è gettato nella mischia per cercare di fermarlo, ferendosi a sua volta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e il bambino è stato trasportato in ospedale a Crema. Il cane gli ha strappato il lobo dell’orecchio, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata