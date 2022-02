Sanremo 2022, Emma vince FantaSanremo: “E’ gloria eterna”

(Adnkronos) –

Emma ha vinto il FantaSanremo. Tra gli artisti in gara a Sanremo 2022, è lei quella che ha totalizzato più punti al fantagioco, che stasera ha comunicato anche i vincitori tra chi ha giocato online formando squadre composte da 5 cantanti in gara. Emma ha vinto totalizzando 525 punti (alcuni ottenuti in maniera rocambolesca, come quello assegnatole per essere stata inseguita dai Carabinieri a Sanremo). Al secondo posto Dargen D’Amico con 395 punti, terzo gradino del podio per Tananai con 365 punti.

A completare la top five: Elisa al quarto posto con 360 punti e Highsnob e Hu al quinto con 350 punti. Emma ha appreso la notizia collegandosi alla diretta Instagram dell’annuncio: “Sono troppo contenta. Ho vinto il Sanremo 2022 e non ho dovuto nemmeno scapezzolare! Allora l’anno prossimo tutti gli artisti per fare punti invece di Papalina dovranno dire Emma Marrone”, ha scherzato.

Poi in un post sui suoi social ha aggiunto: “Ho vinto il FantaSanremo! La gloria eterna. È stato super divertente! Un bacio a tutti gli organizzatori e grazie a tutte le persone che mi hanno voluta in squadra e ricordatevi: un capitano, c’è solo un capitano!”, ha detto riferendosi al vantaggio che le squadre che l’hanno scelta come capitano hanno avuto con la sua vittoria.