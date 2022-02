Saranno battuti all’asta pezzi da collezione e cimeli della pallacanestro e consegnati riconoscimenti a chi si occupa di basket a Cremona, per passione o professione, come alcuni dei giornalisti storici della palla a spicchi e non solo in un appuntamento da non perdere per tutti coloro che amano questo sport che a Cremona sta prendendo sempre più piede.

Di sicuro in una città che ama il basket non passeranno inosservate le maglie autografate dei giocatori della Vanoli, capitan Peppe Poeta in testa, ma anche il gioiellino Spagnolo e il promettente Andrea Pecchia, fresco di chiamata in nazionale. All’asta anche le casacche di due bandiere della Ju-Vi, Elvis Vacchelli e Marco Bona, ma anche una chicca indossata da Danilo Gallinari quando giocava con i New York Knicks dell’NBA. Verranno inoltre messi all’asta 15 poster tratti da foto storiche, scattate da Giorgio Gandolfi, di Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Julius Erving e Kareem Abdul-Jabbar: di quest’ultimo anche un poster con il famoso canestro in gancio, che, in una partita a Las Vegas, gli permise di superare il record ogni tempo di punti in NBA, e che tutt’ora gli appartiene.

La prima parte del Gala del basket cremonese, che si terrà domenica 20 febbraio alle 18 nell’aula magna del Liceo Torriani sarà proprio dedicata all’asta, condotta da Cristina Coppola di Cremona 1 e Federico Medagliani, presidente dell’Associazione Amici di Robi. L’evento è promosso dal Liceo Scientifico Sportivo “Torriani”, con l’agenzia Giorgio Gandolfi Worldwide Management & Consulting, l’Associazione Amici di Robi, e con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. E’ aperto a tutti, tifosi, giocatori, dirigenti, con una capienza massima di 200 persone, in base alla regola vigente che prevede il 35% sul totale dei posti disponibili.

Tutti i proventi dell’asta andranno al Liceo Sportivo “Torriani, per supportare due studenti del Liceo Sportivo all’interno del Progetto SMD, che vedrà il 14 Febbraio iniziare gli interventi di sport marketing, governance, comunicazione e digitale, con anche l’obiettivo di ripetere in tarda primavera il Seminario Internazionale, la cui passata edizione ha avuto un grande successo, sia a livello nazionale, che internazionale.

La seconda parte del Gala inizierà con una premiazione particolare da parte dell’Associazione Amici di Robi, che darà il ricavato dell’evento 3XCRE, voluto dal Memorial Miky Barcella e dal Memorial Amici di Robi, alla Dott.ssa Sandra Sigala dell’Università di Brescia, Dipartimento Medicina Molecolare.

Verranno in seguito premiati con un pezzo del primo e storico parquet del Palaradi, con impressa una dedica, vari personaggi del nostro basket, dai Presidenti delle squadre cittadine, Aldo Vanoli, Enrico Ferraroni della Ju-Vi, Fabio Tambani della Sansebasket e Gianpiero Repellini della Cremonese Basket, come anche Antonio Bodini del Baskin, giornalisti del passato e del presente del quotidiano La Provincia, da Giuseppe Baguzzi, che ha seguito per anni il nostro basket, a Daniele Duchi, da Fabrizio Barbieri ad Alessandro Rossi, come anche Nick Cabrini, il primo allenatore “bi-partisan”, e che ha allenato sia la Ju-Vi, che il Corona, e che ha portato Cremona sui palcoscenici della A2, e Maurizio Mondoni, uno dei padri del minibasket.

Accanto a loro anche Cristina Coppola, con Lorenzo Scaratti e Alberto Guarneri di Cremona 1, mentre il Consorzio Sistema Basket sarà rappresentato da Stefano Stabile, Presidente del Consorzio, ed altri ancora. Un ringraziamento particolare va al Consorzio Sistema Basket, al giornale La Provincia, a Cremona 1 ed a Persico Europe per aver supportato l’evento.

I premiati: Associazione Amici di Robi alla Dott.ssa Sigala, Università di Brescia

GIORNALISTI

Giuseppe Baguzzi

Daniele Duchi

Fabrizio Barbieri

Alessandro Rossi

Giorgio Gandolfi

Cristina Coppola

Lorenzo Scaratti

Alberto Guarneri

COMUNE DI CREMONA

Gianluca Galimberti

Tania Secchi

PERSONALITA’ E ORGANIZZAZIONI DEL BASKET CREMONESE

Guido “Nick” Cabrini

Maurizio Mondoni

Stefano Stabile – Consorzio Sistema Basket

Antonio Bodini – Baskin

Pier Rozzi – Basket Pool

Associazione Amici di Robi

Organizzatori Memorial Barcella

PRESIDENTI SOCIETÀ E FEDERAZIONE

Daniela Parizzi, Delegata FIP

Gianpietro Repellini, Cremonese Basket

Fabio Tambani, Sansebasket

Enrico Ferraroni, Ju-Vi

Aldo Vanoli, Vanoli Basket

