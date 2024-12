I Carabinieri della Stazione di Gussola, al termine di un’attività di indagine, hanno dato un nome al presunto autore di una truffa commessa nell’agosto del 2023 in un’azienda del posto. Si tratta di un uomo di 53 anni, residente fuori regione e con precedenti di polizia specifici per fatti analoghi.

I militari di Gussola a fine agosto del 2023 avevano ricevuto la denuncia di truffa da parte del titolare di un’azienda che aveva spiegato di avere affidato il trasporto di merce prodotta nella sua ditta a una società che avrebbe dovuto ritirare i prodotti con un camion ed un autista da loro individuati. Si erano accordati su giorno e ora del ritiro del carico, a Casalmaggiore dove è presente una sede operativa, e su ora e giorno della consegna, in una località fuori regione.

Questi accordi erano stati presi mediante scambio di email con la ditta di trasporti attraverso un indirizzo email che la società committente aveva già utilizzato in passato. Non aveva ricevuto immediata risposta al suo ordine di lavoro, ma la mattina seguente, secondo gli accordi, presso il punto di carico di Casalmaggiore si era presentato un autista che diceva di essere stato inviato per effettuare quel trasporto, presentando ai dipendenti della ditta tutti i dettagli del trasporto.

Quindi, i dipendenti della ditta committente non avevano sospettato niente, avevano acquisito la targa del mezzo pesante e i dati anagrafici del camionista, poi avevano provveduto a caricare il camion che aveva lasciato il punto di carico. L’azienda in questione aveva poi saputo che il carico non era mai arrivato a destinazione e, di conseguenza, che il mezzo che era stato utilizzato ed il relativo camionista non erano detta ditta a cui avevano commissionato il trasporto.

Dopo la denuncia, i militari di Gussola avevano iniziato le indagini, acquisendo le immagini che riprendevano il camion fin dal momento dell’ingresso in azienda, riuscendo ad acquisire la targa del mezzo e il volto dell’autista. Ed avevano scoperto che quel mezzo era stato usato in molte altre località del nord Italia per commettere truffe analoghe.

Attraverso uno scambio informativo, avevano poi saputo dai Carabinieri della provincia di Bologna che in quel territorio erano capitati due fatti analoghi e che i militari emiliani avevano identificato e denunciato il conducente del camion che aveva commesso quelle truffe.

Anche in quelle due circostanze erano state acquisite le immagini delle telecamere delle ditte truffate e, dalla comparazione dei fotogrammi che ritraevano quel camionista, è stato possibile verificare che l’autista ritenuto responsabile dei fatti in provincia di Bologna era lo stesso autista che si era presentato a Casalmaggiore per il ritiro della merce. Per tale motivo, il 53enne è stato denunciato per truffa.

