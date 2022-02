Oltre al danno economico, è stato un grosso colpo anche sul piano affettivo, l’incendio sviluppatosi mercoledì pomeriggio nell’azienda agricola Faverzani, al Forcello di Stagno Lombardo, mandando in fumo centinaia di rotoballe e il tetto del fienile, in un’azienda che i proprietari conducono direttamente, con l’ausilio di alcuni dipendenti. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco all’indomani dell’incendio, non ci sono ancora certezze sulle cause, saranno le perizie a stabilirlo.

Un incendio di imponenti dimensioni: ancora questa mattina, a due giorni dall’accaduto, alcune rotoballe che non erano andate completamente distrutte, rilasciavano del fumo una volta distese sui campi.

La gara di solidarietà che si è subito sviluppata tra agricoltori vicini ha consentito l’arrivo di forze umane e di mezzi per spegnere le fiamme e trarre in salvo i vitelli, ora trasferiti in un’altra pare dell’azienda. Preziosa anche la collaborazione della protezione civile di Stagno Lombardo che ha fornito ausilio ai Vigili del Fuoco fornendo l’illuminazione nelle ore notturne, oltre alla Polizia locale.

Intanto, prosegue la vita in azienda: proprio questa mattina, il lieto evento di una mucca che ha partorito.

