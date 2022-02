L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha fatto tappa oggi in provincia di Cremona per visitare alcune realtà che operano nel mondo del sociale. Tra queste la Comunità per persone con disabilità CAH, a Soresina, della Fondazione Benefattori Soresinesi.

“Ho visitato questa bellissima comunità per persone con disabilità dove ho incontrato alcuni ragazzi molto speciali: qui – ha dichiarato l’assessore – si respira un clima familiare e allegro e ognuno di loro si sente veramente a casa. Così come tanti altri territori anche Cremona offre tante opportunità alle persone più fragili e un valore aggiunto è la capacità di fare rete tra istituzioni, enti del Terzo settore e privato”.

Anche dal punto di vista della lotta alla violenza contro le donne Cremona è molto attiva. “Ne è dimostrazione l’Aida, Associazione Incontro Donne Antiviolenza, che oggi ho avuto il piacere di conoscere da vicino. Ringrazio le operatrici per tutto quello che fanno quotidianamente a supporto delle donne vittime di violenza, ascoltandole, supportandole, e lavorando per valorizzare e riprogettare la loro vita”. “Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – non farà mai mancare il proprio sostegno a realtà come questa, supportando anche concretamente le tante attività di sensibilizzazione e prevenzione che vengono messe in campo”.

Nel corso della giornata l’assessore Locatelli ha visitato anche la Casa Circondariale di Cremona.

