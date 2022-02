Entro l’inizio del prossimo anno scolastico Castelvetro avrà il suo nuovo campus. Stamattina il sopralluogo del sindaco Quintavalla al cantiere, già partito, di via Kennedy dove sorgerà un parcheggio nuovo per circa 50 auto, una nuova strada e la chiusura dell’attuale passaggio che passa davanti alla mensa scolastica.

Qui la strada sarà chiusa per lasciare spazio anche a un po’ di verde. E ci sarà poco prima una rotonda. Ma non è tutto: Quintavalla pensa avanti e annuncia già la fase 3 dei lavori, con la costruzione di una pista ciclabile proprio lungo via Kennedy. fband

