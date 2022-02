Si sono ritrovati davanti alla chiesa di San Vincenzo, in via Palestro, gli studenti delle scuole superiori cremonesi che hanno accolto l’iniziativa del collettivo il Megafono, per reclamare anche a Cremona le richieste che da giorni rimbalzano da una piazza all’altra su esami di maturità, alternanza scuola lavoro, benessere psicologico, dopo due anni di scuola azzoppata dalla didattica a distanza.

Le motivazioni sono quelle note della mobilitazione nazionale, ma vi sono anche richieste locali, come quella ormai annosa, di una sala studio autogestita da mettere a disposizione di studenti delle superiori e universitari anche come spazio di socializzazione: “In questo momento più che mai – scrive il collettivo – abbiamo bisogno di spazi di aggregazione per studiare insieme, socializzare e ricominciare a vivere la scuola come luogo d’incontro. Non possiamo continuare a stare chiusi in casa a studiare: dobbiamo tornare a stare insieme per poterci riscattare dall’atomizzazione ed alienazione portata dalla dad in pandemia”.

In primo piano però restano i temi generali: no alla seconda prova scritta all’esame di maturità (“i maturandi di quest’anno hanno passato l’ultimo biennio, in cui si assumono il 40% delle conoscenze utili per la maturità, in dad. La didattica a distanza non è paragonabile a quella in presenza, soprattutto se messa in atto in un clima di emergenza, generale disorientamento e malessere psicologico, quale è stato quello degli ultimi due anni”); alternanza scuola lavoro da riformare (“deve essere sicura, i costi a carico della scuola, i progetti proposti dalla stessa, ma non imposti. Il corso per la sicurezza non può essere uguale per tutti gli istituti perché in questo modo è completamente inefficace. … Il PCTO che esiste ora va interrotto e sostituito con stage su base volontaria, che siano pertinenti con il proprio percorso di studio”); interventi per favorire il benessere psicologico.

