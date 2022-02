Covid oggi Campania, 5.053 contagi: bollettino 19 febbraio

(Adnkronos) – Sono 5.053 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.263 tamponi (26.089 antigenici, 15.174 molecolari). I pazienti covid ricoverati in ospedale in area medica sono 1.017. In terapia intensiva, invece, 59 persone.