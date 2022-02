Primi testimoni nel processo celebrato a Milano per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, nel quale persero la vita tre persone: Ida Milesi, 61enne di Caravaggio, dirigente medico e chirurgo all’Istituto “Carlo Besta” di Milano, Alessandra Giuseppina Pirri, 39 anni, impiegata di Capralba, e Pierangela Tadini, 51 anni, anche lei, come Ida, di Caravaggio. I feriti furono 46.

Imputati, oltre a Rete Ferroviaria Italiana, anche responsabile civile, l’ex ad Maurizio Gentile, ora commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25, e altri ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi. Parti civili sono la Filt-Cgil Lombardia e tutte le persone fisiche, una sessantina, non risarcite, tra passeggeri e familiari delle vittime.

“Ho sentito una mitragliata sotto il pavimento”, ha detto uno dei testimoni. “Il treno era diventato indomabile, sbatacchiava a destra e a sinistra”, riporta l’Ansa. “Il rumore era quello di sassi che ci stavano mitragliando i fianchi. Quell’episodio mi ha cambiato la vita e mi ha fatto capire cosa vuol dire essere su un aereo mentre precipita. Ho cercato di chiamare mia moglie per salutarla. Ero convinto che non l’avrei più rivista, pensavo fosse finita”.

S.P.

© Riproduzione riservata