“E’ il nostro modo per ringraziare i tanti cremonesi che, nonostante le difficoltà attuali, non rinunciano a passare il martedì mattina presso il mercato di Campagna Amica, scegliendo ogni settimana di fare la spesa dagli agricoltori italiani. Il nostro desiderio è condividere una mattinata in serenità, con un piccolo, dolce, assaggio per tutti”. Così gli agricoltori di Campagna Amica ricordano ai cremonesi che quella di domani sarà un’uscita un po’ speciale, per il mercato di Campagna Amica del martedì, dalle ore 8 alle 12 presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona.

Il mercato saluta il Carnevale offrendo ai cremonesi le lattughe preparate dalla cuoca contadina, con i prodotti e la ricetta della tradizione. Ci si congeda così dalla festa più colorata, allestendo i banchi con maschere e stelle filanti, ed arricchendo il mercato con la proposta di uno spazio dedicato ai dolci tipici del Carnevale.

Non mancheranno, come ogni martedì, tutti gli altri sapori dell’agricoltura lombarda – sottolinea Coldiretti Cremona –. Sotto i gazebo gialli, presso il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi, sarà possibile trovare anche frutta e verdura di stagione, formaggi e salumi, pane e prodotti da forno, miele, riso, uova, confetture, vino e birra contadina.

© Riproduzione riservata