Il Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha accolto questa mattina l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, che di fronte alla comunità universitaria di studenti, docenti e personale non docente, insieme con il vescovo di Cremona Antonio Napolioni, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ‘Abbracciare il mistero della Croce entro il sapere contemporaneo’. L’evento, trasmesso in diretta su Cremona1, si inserisce nel progetto “La via della Croce” promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale universitaria che intreccia arte, cultura e spiritualità.

Monsignor Delpini ha proposto diverse riflessioni, con riferimenti all’attualità come il Covid-19 e la guerra in Ucraìna e al contempo uno sguardo rivolto alla Croce. “Troppo spesso nel sapere contemporaneo abita una scienza triste e arrogante, che dice all’uomo “non permetterti di essere felice vista la precarietà di cui sei segnato”” ha dichiarato l’Arcivescovo, spiegando poi l’erroneità di tale posizione. ““Tutto è stato fatto per mezzo di lui” non vuol dire che tutto è stato fatto a causa di Gesù, ma significa che tutto trova significato del Verbo e quindi in ogni situazione si può amare fino alla fine come ha fatto Gesù, anche nella guerra e nella malattia”.

Al termine della lectio magistralis, è intervenuto monsignor Napolioni ricordando gli altri appuntamenti del periodo quaresimale che coinvolgono la comunità universitaria, come la visita gratuita del Museo Diocesano ogni mercoledì di marzo. Poi una preghiera collettiva per la pace, secondo l’invito di Papa Francesco.

Federica Priori

