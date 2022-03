Con il loro singolo “Ciao Ciao” sono tra i gruppi musicali del momento, la Rappresentante di Lista è il primo nome del TantaRobba Festival 2022, in quella che sarà la loro prima volta a Cremona. Il terzo giorno del festival avrà così una tappa del loro e tour estivo “My Mamma Ciao Ciao Edition”.

Formatosi nel 2011 a Palermo per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, hanno partecipato alle ultime due edizioni del Festival di Sanremo con “Amare” e “Ciao Ciao” e hanno all’attivo 4 album in studio e uno Live. I biglietti saranno in vendità dalle ore 16 su Dice e Ticket One con la possibilità di acquistare già anche le prossime date.

Il Tanta Robba Festival torna così nella sua casa, il Parco delle Ex Colonie Padane il 7, l’8 e il 9 luglio dopo due edizioni al Parco di Porta Mosa che avevano visto salire sul palco tra gli altri Samuele Bersani, Ernia e Frah Quintale, confermandosi uno degli eventi musicali estivi più apprezzati nella città di Cremona.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata