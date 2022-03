Sabato 12 marzo alle ore 21 presso il salone dell’oratorio di Stagno Lombardo andrà in scena “In nome della Madre”, spettacolo teatrale promosso dal Comune e dalla parrocchia di Stagno Lombardo.

Tratto dall’omonimo romanzo di Erri De Luca, lo spettacolo racconta una meravigliosa storia d’amore: quella di una mamma per il suo bambino e di un uomo per la sua sposa. Miriam (interpretata dall’attrice Chiara Tambani) sa che accogliendo dentro di sé il bambino che l’angelo le annuncia, sarà sola contro il mondo. Ma Miriam non ha paura, è talmente piena di amore e di gioia per questa gravidanza inaspettata che è disposta a sfidare le leggi, rischiando di essere lapidata, a lasciarsi insultare dalle donne del villaggio, ad essere derisa e isolata. Nulla può offuscare la gioia che porta nel cuore, la gioia di chi ha scelto l’amore.

Accanto a lei c’è solo Josef (interpretato dall’attore Ivano Zambelli), un uomo concreto, grande lavoratore, che sceglie di non ripudiare Miriam, di sposarla, e di prendersi cura di lei e del bambino. Josef è pronto a proteggerli da tutto e da tutti, in un atto di fede verso qualcosa di incomprensibile per lui eppure straordinario.

Lo spettacolo racconta l’attesa, i sogni e le speranze di una ragazza che si scopre donna coraggiosa, la tenerezza dei due sposi, il viaggio verso Bet Lehèm, la nascita del Jeshu e le poche ore che Miriam può trascorrere con lui, soli in una stalla, prima di doverlo presentare al mondo.

E’ la storia straordinaria di una donna che ha detto sì a una vita miracolosa, ma è soprattutto la storia molto umana di una madre, con le sue paure e le sue speranze, pronta a sfidare il mondo per proteggere il suo bambino.

