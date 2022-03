Sono 3.627 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Lombardia e 126 sul territorio cremonese. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 34 decessi. Calano i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali, che sono adesso 821 (28 in meno rispetto a ieri). Aumenta invece di poco il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 82 contro gli 81 di ieri.

La situazione nelle province

Milano 1.177

Varese 303

Monza e Brianza 335

Bergamo 298

Brescia 352

Como 238

Sondrio 56

Mantova 183

Cremona 126

Lodi 64

Pavia 194.

