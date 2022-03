È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio un ragazzo ventenne italo marocchino, residente a in un paese del Cremonese. Il ragazzo, P.I., ‘classe 2002, salito a bordo dell’autobus di linea extra urbana dalla Stazione di Cremona, ha più volte rifiutato di indossare la mascherina rivolgendosi in maniera impropria al controllore e all’autista, come già accaduto nei giorni precedenti.

Il bus, appena partito dalla stazione, aveva incrociato un’auto della Polizia Locale, ferma per un controllo stradale ed Anti COVID-19 disposto dalla Prefettura. Gli agenti del pronto intervento sono quindi saluti a bordo del bus e identificato il ragazzo, che sin dalle prime fasi ha mostrato un atteggiamento ostile verso i pubblici ufficiali. E’ quindi stata allertata una seconda pattuglia. Il giovane ha bloccato il mezzo pubblico per circa 10 minuti ed è stato sanzionato per non aver indossato la mascherina FFP2.

Sono in corso ulteriori indagini da parte delle Forze dell’Ordine intervenute

