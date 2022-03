Fa discutere la revoca dell’appalto per la costruzione del Cancer center all’interno dell’ospedale maggiore. Come spiega il direttore generale Giuseppe Rossi, “quello che abbiamo deciso di non realizzare è solo la parte muraria del cancer center; la parte organizzativa invece va avanti. Ci stiamo facendo carico dei disagi che in questo momento le donne che devono fare la chemioterapia stanno avendo; un progetto così grosso come il cancer center impone fasi di passaggio che possono essere fastidiose, ma stiamo riorganizzando ambulatori e stanze. Capiamo il disagio, ma è un passaggio essenziale per migliorare l’assistenza globale per le donne e per tutti i pazienti oncologici”.

Da Rossi arriva anche un aggiornamento sul nuovo ospedale: “Si stanno costruendo le linee guida del nuovo ospedale, con la collaborazione del Mit di Boston. La fase progettuale andrà avanti per un anno e mezzo, da quel momento in poi inizierà la fase costruttiva vera e propria”.

Il servizio di Giovanni Palisto

