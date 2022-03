Il Comune di Castelvetro Piacentino si porta a casa 710 mila euro di finanziamenti regionali per la riqualificazione dell’immobile delle ex-scuole di via Soldati in località Croce Santo Spirito. Dopo un lungo percorso, seguito nei minimi dettagli dal sindaco Quintavalla e dalla giunta, martedì pomeriggio la notizia del finanziamento ottenuto: lo stabile diventerà centro culturale e centro di aggregazione giovanile, con la biblioteca del paese (che si trasferirà dunque da via Roma), spazi per attività musicali e spazi dedicati alle attività culturali.

Il recupero dell’immobile ex scuole di via Soldati rappresenta un ulteriore tassello nel processo di valorizzazione della località di Croce Santo Spirito che fa seguito a recenti interventi di riqualificazione del Polo Scolastico Unico e degli impianti sportivi comunali di via Dante Alighieri. L’Amministrazione comunale a novembre aveva attivare un percorso partecipato con il coinvolgimento dei cittadini per capire al meglio la loro volontà sul futuro dello stabile. E da lì è stato poi presentato il progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile, da anni in totale abbandono in centro al paese.

