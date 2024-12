Dal settembre 2020 il Comune di Cremona fa parte della Rete dell’800 Lombardo che riunisce istituzioni che riconoscono il proprio tratto identitario comune nel patrimonio artistico e culturale del XIX secolo in Lombardia, testimoniando con le loro collezioni la ricchezza, la molteplicità e la complessità di quell’epoca. Tra gli aderenti alla Rete sono state concordate le finalità e le modalità di collaborazione per il prossimo biennio, recepite in un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona. Con l’approvazione di questo atto, il Comune di Cremona è il nuovo ente capofila della Rete per biennio 2025-2026.

Il Museo Civico “Ala Ponzone” possiede una collezione di dipinti, sculture e arti applicate del secolo XIX che mostrano la vivacità della società cremonese nel recepire i nuovi linguaggi figurativi dell’arte moderna. Nell’attuale sistemazione la collezione ottocentesca presenta, per fare alcuni esempi, opere di Giuseppe Diotti (1779-1848), Giuseppe Molteni (1800-1867) Giovanni Carnovali detto il Piccio (Montegrino, 1804 – Coltaro, 1873) e Giovanni Beltrami (1770-1854). Sono inoltre rappresentati alcuni artisti cremonesi attivi in età post unitaria, quali Giulio Gorra (1832-1884), Giovanni Bergamaschi (1828-1903), Vespasiano Bignami (1841-1929), Francesco Colombi Borde (1846-1905) e Alessandro Landriani (1856-1911). La partecipazione alla Rete consente di promuovere e diffondere questo importante patrimonio.

Oltre al Comune di Cremona con il Museo Civico “Ala Ponzone”, fanno parte della Rete dell’800 Lombardo l’Accademia di Belle Arti di Brera, la Pinacoteca di Brera – Biblioteca Nazionale Braidense, l’Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti con il Palazzo Tosio, la Fondazione Accademia Carrara di Bergamo con l’Accademia Carrara, la Fondazione Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere con la Galleria dell’Accademia Tadini, la Fondazione Brescia Musei di Brescia con la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia”, la Fondazione Artistica Poldi Pezzoli di Milano con il Museo Poldi Pezzoli, l’Ente Villa Carlotta di Tremezzina (CO) con il Museo e giardino botanico Villa Carlotta, la Fondazione Museo Bagatti Valsecchi, il Comune di Casalmaggiore con il Museo Diotti, il Comune di Milano con la Galleria d’Arte Moderna ed il Museo del Risorgimento, il Comune di Montichiari con il Museo Lechi ed il Castello Bonoris, il Comune di Pavia con i Musei Civici di Pavia, il Comune di Monza con i Musei Civici di Monza, la Provincia di Lecco con la Villa Monastero.

