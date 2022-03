Non si ferma la macchina dell’accoglienza sul territorio cremonese, con il numero dei profughi ucraini che cresce di giorno in giorno: alla volta di martedì sono 490 le persone in fuga dalla guerra che hanno raggiunto amici o parenti qui nella nostra provincia, di cui la metà minorenni.

Ma le cose cambiano quotidianamente: ci sono stati già diversi alberghi che hanno dato la propria disponibilità, ma la Prefettura di Cremona, che tiene le redini del discorso e che organizza periodiche cabine di regia per monitorare la situazione. Molte sono anche le famiglie che si sono messe a disposizione per ospitare chi scappa dagli orrori della guerra, in una vera e propria gara di solidarietà. lb

