Da sabato 26 marzo 2022 prende il via in Provincia di Cremona la raccolta firme per la campagna “Sos Medici di Base” organizzata dal Partito Democratico in tutta la Lombardia. La petizione chiede innanzitutto che la Regione si faccia carico di una rilevazione costante dei bisogni dei cittadini per determinare l’assegnazione dei medici in base alle reali necessità dei Comuni, quartieri e territori lombardi. Occorre poi semplificare la procedura di scelta e revoca del proprio medico di base attivando convenzioni con le farmacie degli uffici postali e ridurre gli adempimenti burocratico-amministrativi a carico di medici e pediatri di libera scelta.

Il Partito Democratico lombardo chiede alla giunta regionale di intervenire, con largo anticipo, nella sostituzione programmata dei medici, così da non lasciare scoperti centinaia di Comuni, quartieri e territori. Assolutamente necessarie più borse di studio per la formazione, proseguendo con una disponibilità che non sia inferiore a quanto attualmente previsto a livello nazionale di 832 unità per la regione Lombardia e indirizzandosi verso l’equiparazione economica alle borse di specializzazione ospedaliera.

La proposta prevede inoltre incentivi ad esercitare negli ambiti carenti e nei territori più complessi, mettendo a disposizione dei medici spazi pubblici inutilizzati e prevedendo bonus finalizzati all’assunzione di personale infermieristico e di segreteria. In situazioni di grave emergenza, infine, i medici di base mancanti devono poter essere sostituiti in tutto e per tutto da altri professionisti che, pur non avendo la specializzazione, hanno però maturato una significativa esperienza (ad esempio in ospedale o con le USCA).

In Provincia di Cremona saranno organizzati, nel corso delle prossime settimane, punti per la raccolta firme nelle città e nei principali paesi del territorio. Nei prossimi giorni potranno aggiungersi nuovi appuntamenti. Ecco i banchetti già in programma:

Sabato 26 Marzo 2022

CREMONA: Piazza Marconi dalle ore 9,00 alle 12,00

CREMA: Via Verdi – Mercato dalle ore 9,30 alle 11,30

CASALMAGGIORE: Piazza Garibaldi dalle ore 9,00 alle 12,30

CASTELLEONE: Via Roma – Arco del Voghera dalle ore 9,00 alle 13,00

Domenica 27 Marzo 2022

RIVOLTA D’ADDA: Via Garibaldi – Sede PD dalle ore 9,30 alle 12,00

PIANENGO: Via Nenni dalle ore 10,00 alle 12,00

SERGNANO: Vicolo Giroletti – Sede PD dalle ore 10,00 alle 12,00

Lunedì 28 Marzo 2022

SORESINA: Piazza Garibaldi – Mercato dalle ore 10,00 alle 12,00

GUSSOLA: Piazza Comaschi dalle ore 8,00 alle 12,00

Giovedì 31 Marzo 2022

PIZZIGHETTONE: Piazza del Mercato dalle ore 10,00 alle 12,00

Domenica 3 aprile 2022

PIADENA: Piazza Garibaldi dalle ore 9,30 alle 12,30

Lunedì 4 aprile 2022

CREMONA: Largo Priori – Ingresso Ospedale dalle ore 9,00 alle 12,30

E’ possibile firmare la petizione anche presso le sedi del Partito Democratico di Cremona e Crema, negli orari di apertura:

CREMONA (Via Ippocastani 2): da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 17,00; sabato dalle ore 9,30 alle 12,00

CREMA (Via Bacchetta 2): lunedì, giovedì e sabato dalle 0re 9,00 alle 12,30

Sottoscrizione online sul sito internet PD Lombardia

