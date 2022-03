Il 24 marzo 1903, 119 anni fa, veniva fondata la Cremonese. Per celebrare la storica ricorrenza e raccontare un’avventura unica a tinte grigiorosse, il club ha organizzato un contest social tra alcuni dei giocatori attualmente in rosa. Oggetto delle domande proprio la storia della Cremonese: dai primi colori sociali ai record dei grandi calciatori, passando per date storiche come la Coppa Anglo-Italiana e l’ultima promozione in Serie B. In una finale tiratissia, Carnesecchi ha quindi avuto la meglio su Buonaiuto.

Servizio di Anita Franzini

