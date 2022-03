Guerra Ucraina-Russia, “bombe al fosforo sulla regione di Luhansk”

(Adnkronos) – Le autorità ucraine denunciano la morte di almeno quattro persone, tra le quali due bambini, in attacchi delle forze russe e il presunto utilizzo di “bombe al fosforo nella regione di Luhansk”. “I russi hanno attaccato nella notte la regione di Luhansk con razzi e munizioni al fosforo. Ci sono quattro morti”, ha detto il responsabile della regione, Serhiy Gaidai in un messaggio pubblicato su Facebook, in cui avverte che “il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto”, dopo denunce analoghe arrivate ieri dal sindaco di Irpin.

Secondo Gaidai, nelle ultime 24 ore sono stati danneggiati o distrutti 31 edifici, comprese 23 case, e ci sono stati attacchi contro le località di Kreminna, Lysychansk, Novodruzhesk, Rubizhne, Severodonetsk. “La situazione a Rubizhne è molto difficile a causa dei combattimenti attivi in città”, ha detto, aggiungendo che i russi “hanno iniziato a usare armi pensanti” e le “forze aeree russe hanno iniziato a sganciare bombe al fosforo su Rubizhne”.

Le aree si trovano fuori dalla zona controllata dall’autoproclamata repubblica popolare di Luhansk riconosciuta a febbraio dalla Russia prima dell’inizio dell’invasione. Ieri Gaidai aveva denunciato la morte di due bambini a seguito di un attacco delle forze russe a Rubizhne che ha colpito un appartamento in un palazzo uccidendo in totale tre persone.