Domenica 15 dicembre ultimo appuntamento del 2024 per il tradizionale Mercatino dell’antiquariato e del modernariato di Cremona che si svolge ogni terza domenica del mese, organizzato dalla Società Antiquariato S.Rocco Sas.

Per l’occasione gli organizzatori, oltre al tradizionale mercato che occupa le piazze del centro storico, hanno organizzato in collaborazione con Target Turismo visite guidate gratuite per tutti gli interessati e gli appassionati di storia e arte cremonese.

Di seguito le proposte: la prima visita guidata è prevista per le 10.30 è dedicata a Cremona città dell’arte e della musica e prevede un tour guidato a piedi della monumentale piazza medievale con l’interno della cattedrale e presentazione di palazzo comunale, strada basolata romana, battistero e Torrazzo.

La seconda proposta è Il Segreto di Stradivari con inizio alle ore 15: un itinerario che si snoda per le vie della città nei luoghi di Antonio Stradivari con racconti sulla sua vita, sui suoi inimitabili strumenti, sulla casa bottega e sulla Cremona del 700 tra storia, musica arte e aneddoti.

L’ultima proposta alle ore 16 con l’apertura straordinaria di Palazzo Calciati Crotti, dimora storica nobiliare sita in via Palestro voluta dal Conte Cesare Crotti per onorare il suo casato. All’interno, un grande scalone d’onore porta a appartamenti nobili affrescati e decorati da artisti del Settecento, con arredi antichi e opere d’arte delle famiglie Crotti e Calciati. E’ richiesta la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere un’email a prenotazioni@targetturismo.com, chiamare il numero 379 1165691 o presentarsi presso l’ufficio turistico Infopoint in piazza del Comune 5.

