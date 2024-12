Il tradizionale appuntamento per la consegna dei riconoscimenti ai soci, ai figli dei soci e dei dipendenti della Bcc che si sono distinti per meriti scolastici si è tenuto sabato mattina nell’Aula Magna della sede cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza dei vertici della Banca e di un ospite speciale: il General Manager della Vanoli Basket, Andrea Conti.

Il Presidente Antonio Davò ha sottolineato quanto sia importante per una Banca del territorio come Credito Padano questa cerimonia che riunisce tante giovani promesse, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni. L’invito rivolto agli studenti è stato quello di partecipare attivamente alla vita della Banca, unendosi alla Community dei Giovani Soci costituita ufficialmente nel luglio scorso e già protagonista di alcuni incontri legati al tema dell’educazione finanziaria.

Il Vice Presidente Arnaldo Ghisotti ha ricordato come lo studio richieda impegno e passione per raggiungere traguardi importati nel proprio percorso scolastico. “Questo premio che abbiamo il piacere di consegnarvi oggi – ha dichiarato – dimostra che applicazione, curiosità e desiderio di apprendere sono parti di un unico motore preziosissimo. Un motore che, se alimentato costantemente, vi aiuterà a sviluppare competenze fondamentali per il vostro futuro”.

Di passione ha parlato anche il Direttore Generale Oliviero Sabato dialogando insieme ad Andrea Conti che, dopo aver vestito la maglia di molte squadre – inclusa quella della Vanoli – non ha mai abbandonato il suo amore per il basket, intraprendendo la carriera da dirigente. “Una passione per lo sport che ha sempre saputo darmi stimoli importanti e il giusto entusiasmo per vivere ogni mia esperienza professionale con determinazione e abnegazione” ha dichiarato Conti. Sicuramente un esempio positivo per i tanti giovani in sala.

Gli studenti premiati in questa edizione sono stati 47, di cui 14 hanno conseguito la licenza media, 8 la maturità, 8 la laurea triennale e 17 la laurea magistrale.

I PREMIATI

Licenza media – Niccolò Soldi, Lorenzo Garzetti, Samuele Calò, Rebecca Belli, Mario Giuseppe Morstabilini, Niccolò Domenico Argirò, Agata Di Federico, Ettore Pagliari, Martina Pezzali, Michele Cantini, Greta Zaniboni, Ludovica Pedroni, Andrea Lanzani, Michele Becchi.

Maturità – Gabriele Saccoman, Nicolas Maffezzoni, Giorgio Bignotti, Filippo Barbieri, Chiara Maria Francesca Antonioli, Marta Di Lauro, Federico Zerbini, Matilde Giadina.

Laurea triennale – Alice Tellaroli, Ilaria Orsi, Federico Bonvini, Fabio Pagliari, Ilaria Stanghellini, Erica Tribbia, Sofia Perno, Nicolas Azzini.

Laurea magistrale – Luca Spadafora, Giada Panno, Francesca Lattanzi, Elisa Cavalli, Pietro Donelli, Andrea Perodi, Francesca Gerini, Chiara Cristofolini, Raffaella Alice Corini, Lisa Cavazzini, Marco Losi, Roberto Soldi, Chiara Gusperti, Ilaria Vicari, Chiara Arrighini, Giulia Olini, Rebecca Cesari.

