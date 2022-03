Covid oggi Basilicata, 975 contagi e un morto: bollettino 26 marzo

(Adnkronos) – Sono 975 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, di Avigliano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.319 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono state 513 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 111, 7 in più da ieri, di cui 2, uno in meno, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi, residenti in Basilicata, sono circa 24.100.