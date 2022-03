Incidente, verso le 13, in via XXV Aprile a Ostiano. Un ventenne alla guida di un’utilitaria ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro un albero per poi ribaltarsi. Subito sul posto sono accorsi ambulanza, auto medica e vigili del fuoco. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in condizioni serie, ma fortunatamente non rischia la vita. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

