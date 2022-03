Nuovo step sulla vicenda piscina comunale: come emerso nel corso della giunta di mercoledì, la proposta di investimento da parte della società spagnola Forus, che sarebbe stata del doppio rispetto a quanto previsto dal contratto, non è accettabile, in quanto delle modifiche così importanti al contratto iniziale dovrebbero essere messe a gara.

“Quando abbiamo incontrato gli spagnoli il 16 febbraio scorso abbiamo chiesto alcuni approfondimenti e soprattutto un piano economico finanziario dettagliato” spiega l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi. “E’ emerso che vogliono investire il doppio del previsto (1,7 milioni). Ma sulla base dell’art 106 del Codice degli Appalti, le modifiche che hanno inserito sono sostanziali e importanti e quindi renderebbero necessario bandire una nuova gara”.

A questo proposito la giunta, nella sedura di mercoledì, ha discusso la questione e deciso di respingere la nuova proposta degli spagnoli. “Abbiamo lasciato loro due possibilità: la prima è che si attengano al contratto iniziale, con l’investimento previsto. Se qualora dovessero dover spendere di più per i rincari delle materie prime o per altro, ricadebbe sui conti del gestore e non potrebbe essere imputato al Comune. In alternativa, naturalmente, sono liberi di rescindere il contratto”.

Il progetto definitivo per la riqualificazione dell’impianto natatorio dovrà essere presentato entro il 16 aprile. “La nostra posizione può apparir particolarmente ferma, ma ormai siamo fuori dalla dinamica del concordato preventivo e dalla crisi sanitaria, ed è necessario che l’intervento di manutenzione parta il prima possibile” continua Zanacchi. “Non ci sono più attenuanti per dilatare ulteriormente i tempi. Il gestore è nelle condizioni di poter gestire e di poter tenere fede a quanto sottoscritto”.

Ma le novità non finiscono qui. L’amministrazione comunale, infatti, ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria molto importante, insieme a Padania Acque: verrà realizzata una nuova linea di fornitura di acqua potabile, che dal piazzale andrà a servire tutte le società sportive dell’area, con contatori nuovi per ogni utenza. “Un intervento importante, perché oggi c’è un guazzabuglio incredibile, con una sovrapposizione di impianti e di tubature che crea problemi quando bisogna definire i consumi dell’una e dell’altra struttura” conclude Zanacchi.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata