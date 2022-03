Come annunciato qualche mese fa, nella presentazione del piano di potenziamento dei parcheggi a corona, Aem mette mano alla ristrutturazione dell’autosilo Massarotti, anche in vista della trasformazione in università e convitto della vicina caserma Manfredini. Nell’ultimo mese è stato completamente rifatto l’impianto di illuminazione interno, e i vecchi neon sostituiti con luci a led. Nel frattempo il cda presieduto da Massimo Siboni ha deliberato l’affidamento dell’incarico di progettazione di un restyling delle facciate alla società cooperativa Coprat di Mantova, la stessa che ha realizzato il progetto di recupero della ex caserma per farne nuova sede del Politecnico e convitto studentesco.

L’incarico ai progettisti, dell’importo complessivo di 33.360 euro, è suddiviso in tre fasi esecutive, dalla restituzione grafica dell’immobile, alla direzione direzione dei lavori.

“Potenziare i parcheggi a corona che sono alle porte del centro città e all’interno di contesti che negli ultimi anni hanno subito una profonda trasformazione in termini di sviluppo. Questo l’obiettivo dell’operazione studiata insieme ad AEM sui principali parcheggi in città”, aveva dichiarato l’amministrazione comunale qualche mese fa.

“AEM darà il via a un vero e proprio rilancio del parcheggio Massarotti, che è a due passi dal centro e nel contesto del nuovo campus universitario di S. Monica e dell’ex caserma Manfredini. Il Massarotti, dal quale verrà spostato il materiale che vi è stato depositato, sarà rilanciato come parcheggio predisposto per essere appetibile e servire così l’area dello sviluppo universitario della città e, allo stesso tempo, rappresentare un serbatoio di posti auto a ridosso del centro storico”.

