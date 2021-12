Inizia con il rifacimento dell’impianto di illuminazione la riqualificazione dell’autosilo Massarotti, annunciata qualche tempo fa (leggi QUI). Aem ha affidato per oltre 113mila euro l’intervento alla ditta Sime di Gadesco Pieve Delmona che dovrà garantire una migliore fruizione degli interni, attualmente poco illuminati a neon. Connessa a questo intervento, c’è la novità maggiore, che presumibilmente sarà attuata l’anno prossimo, ossia l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla terrazza che di recente è stata impermeabilizzata e pavimentata a nuovo. Per procedere a questo intervento, è stato affidato a uno studio ingegneristico lo studio di fattibilità di una struttura metallica per la posa dei pannelli.

Il Massarotti attualmente dispone di quattro piani per il parcheggio, oltre alla terrazza scoperta. Ci sono altri tre piani interrati, uno affittato alla Soprintendenza per custodire materiali relativi agli scavi di piazza Marconi, gli altri usati come archivio dal Tribunale ma che potrebbero essere resi disponibili per la sosta auto in caso di necessità. In buona parte gli stalli del Massarotti sono concessi su abbonamento. gbiagi

