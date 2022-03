Nuovi orti urbani in arrivo in città. Si tratta di un progetto realizzato dal Comune di Cremona con la collaborazione del Rotary, che prevede la realizzazione di una serie di appezzamenti che sorgeranno lungo via San Bernardo, a ridosso della ferrovia. Anche per questo l’amministrazione ha dovuto chiedere il nulla osta a Rfi.

Il progetto in ogni caso non prevede lavori invasivi: verranno realizzati degli allacciamenti per l’acqua, due container per gli attrezzi, e naturalmente i vari appezzamenti verranno recintati. Sono previste diverse tipologie di orti, che potranno essere piccoli o grandi. Ci sarà l’orto inclusivo, rialzato, per le persone in carrozzina, ma anche uno spazio dedicato alla scuola Stradivari.

L’auspicio del Comune è che tutto sia pronto entro maggio, per poi partire con le assegnazioni, che verranno fatte sfruttando il nuovo regolamento sugli orti, che attualmente è in fase di approvazione.

LaBos

© Riproduzione riservata