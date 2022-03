Il 27 marzo del 1993 Corrado Verdelli capitano grigiorosso alzava al cielo di Wembley la coppa Anglo Italiana. Un traguardo storico che Cremonese e Cremona1 rivivranno questa sera, lunedì 28 marzo, alle 20:55 con alcuni dei protagonisti di quella impresa, culminata col 3-1 in finale contro il Derby County.

Luigi Turci, Francesco Colonnese, Corrado Verdelli, Marco Giandebiaggi, Matias Floriancic, Andrea Tentoni e Gustavo Abel Dezotti apriranno l’album dei ricordi di una stagione gloriosa terminata in patria con la promozione in serie A.

Le lancette dell’orologio torneranno indietro di 29 anni per rivivere la scalata che portò alla finalissima, la spedizione cremonese a Londra, nel “più mitico degli stadi mitici” per dirla con Giovanni Ratti, anche lui presente in studio insieme al consigliere del club di via Persico Beppe Carletti e al trofeo conquistato a Wembley.

Tra il ricordo di mister Gigi Simoni e le emozioni di chi trionfava oltremanica, il lunedì sera di Cremona si colorerà ancora una volta di grigiorosso.

