E’ partito ieri mattina, martedì 5 aprile, dalla sede dell’associazione “Pellegrini con Gioia” di San Bassano un altro tir da 300 quintali di generi di prima necessità con destinazione Zaporizhzha, in Ucraina. Il tutto sarà consegnato come la scorsa volta al tir della Croce Rossa della cittadina ucraina colpita duramente dalla guerra in corso. La raccolta, con diversi punti attivati nelle scorse settimane, tra cui quello di Pizzighettone, è organizzata dalla stessa Associazione in collaborazione con le Acli provinciali. “Un’altra grande missione – spiegano da PcG – è stata portata a termine. Ora preghiamo che il viaggio possa evolversi nel migliore dei modi. Ringraziamo di cuore ancora una volta tutte le realtà (associazioni, auser, scuole, privati, etc…) che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso gesto di Carità”.