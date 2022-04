Dopo molti giorni di viaggio, tra lunghi controlli e ore di sosta causa coprifuoco, ieri, giovedì 14 aprile, è arrivato a destinazione il tir di aiuti partito da San Bassano e diretto a Zaporizhzha in Ucraina. Il convoglio, organizzato dalle Acli provinciali e dall’associazione Pellegrini con Gioia, ha permesso di consegnare 300 qunitali di beni di prima necessità alla Croce Rossa della città ucraina. “Proprio ieri, Giovedì Santo, tutto è andato a buon fine. Grazie ancora a tutti per essere stati Provvidenza e per aver avuto fiducia in noi”, il commento dell’associazione sanbassanese.

© Riproduzione riservata