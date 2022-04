Sono gravissime le ferite riportate ieri da un 15enne, coinvolto in un incidente accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17, giorno di Pasqua, lungo la Codognese, all’altezza dell’incrocio per Roggione. Il giovanissimo, cadendo dallo scooter sul quale era trasportato, ha riportato un trauma cranico e nella notte è stato operato dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Ferito, ma in condizioni meno gravi, anche l’amico di 16 anni che guidava lo scooter. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale di Cremona. I due minori, residenti a Maleo, si sono scontrati con una Citroen Saxo condotta da un 21enne di Pizzighettone. In seguito al forte impatto, l’auto si è ribaltata a bordo strada, mentre la moto è finita in un’aiuola spartitraffico perdendo pezzi.

Sul posto ambulanze e auto medica, ma poi le condizioni del 15enne hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ferito anche il conducente della macchina, ricoverato in ospedale a Cremona in codice giallo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e per i rilievi gli agenti della polizia stradale di Cremona che hanno sequestrato entrambi i mezzi. Gli agenti dovranno ricostruire la dinamica dello scontro, forse causato da una mancata precedenza.

